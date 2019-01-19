فيديو.. شاهد سوق الفقع في شعبة نصاب.. تعرف على الأسعار

المواطن - شريف النشمي - رفحاء

يشهد سوق شعبة نصاب للفقع – شرق محافظة رفحاء 150 كيلو – إقبالاً كثيفاً من المتسوقين وتجار الجملة من شتى مناطق المملكة خلال هذه الأيام.

وتراوحت أسعار الفقع، اليوم السبت، في السوق حسب نوعه وحجمه مقارباً لأسعاره خلال الفترة الماضية ؛ حيث بلغ سعر فقع الزبيدي للكيس 10 كيلو 1030 ريالاً للحجم المتوسط، كما بلغ سعر الفلين متوسط 180 ريالاً للجملة و500 ريال للجملة أيضاً.

وشهد السوق تداول صفقات متوسطة بين جامعي الفقع والمستهلكين والتجار ساهمت بدفع عجلة اقتصاد المنطقة وتوليد وظائف مؤقتة للشباب السعودي والأسر التي تقوم بجمع الفقع، وكذلك استفاد من السوق المحلات والمتاجر الأخرى والمباسط ومحطات البنزين بسبب كثافة إقبال المتنزهين للاستمتاع بالربيع الذي شهدته المنطقة مبكراً وقضاء كثير من المتنزهين أوقات فراغهم بالربيع والتسوق من سوق الفقع الموسمي.

الجدير بالذكر أن السوق يقع بعد شعبة نصاب باتجاه حفر الباطن 5 كيلو تقريباً، وأنشئ كونه يقع على الطريق الدولي وقرب الأماكن التي ينبت فيها الكمأ “الفقع”.