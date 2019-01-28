فيديو.. صور تذكارية تجمع محمد بن سلمان مع المشاركين في برنامج تطوير الصناعة

فيديو.. صور تذكارية تجمع محمد بن سلمان مع المشاركين في برنامج تطوير الصناعة

2019/01/28
الساعة 7:31 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1750
0
طباعة
المواطن - الرياض

في ختام جلسات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي انطلق اليوم، حرص ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على التقاط صورة تذكارية مع المشاركين في جلسات المنتدى.

وكان ولي العهد قد شرف مساء اليوم جلسات منتدى تطوير الصناعة الوطنية الذي يهدف إلى خلق 1.6 مليون وظيفة في المملكة ويرفع حجم الصادرات إلى أكثر من تريليون ريال.

ويسعى البرنامج إلى رفع  الإسهام في الناتج المحلي بنحو 1.2 تريليون ريال، ليعزز من تحقيق مستهدفات الرؤية لتنويع مصادر الدخل وتنميتها.
كما يعزز تحفيز البرنامج لاستثمارات بقيمة تفوق 1.7 تريليون ريال توجه المملكة للتكامل مع الاقتصاد العالمي لتصبح جسراً فاعلاً بين الشرق والغرب.

 

 



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم