فيديو.. صور تذكارية تجمع محمد بن سلمان مع المشاركين في برنامج تطوير الصناعة

المواطن - الرياض

في ختام جلسات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي انطلق اليوم، حرص ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على التقاط صورة تذكارية مع المشاركين في جلسات المنتدى.

وكان ولي العهد قد شرف مساء اليوم جلسات منتدى تطوير الصناعة الوطنية الذي يهدف إلى خلق 1.6 مليون وظيفة في المملكة ويرفع حجم الصادرات إلى أكثر من تريليون ريال.

ويسعى البرنامج إلى رفع الإسهام في الناتج المحلي بنحو 1.2 تريليون ريال، ليعزز من تحقيق مستهدفات الرؤية لتنويع مصادر الدخل وتنميتها.

كما يعزز تحفيز البرنامج لاستثمارات بقيمة تفوق 1.7 تريليون ريال توجه المملكة للتكامل مع الاقتصاد العالمي لتصبح جسراً فاعلاً بين الشرق والغرب.