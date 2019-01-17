فيديو.. عازف البيانو لانغ يوجه رسالة للسعوديين قبل حفله بمهرجان شتاء طنطورة

المواطن - الرياض

نشر عازف البيانو الصيني، لانغ لانغ، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، ترويجًا لحفله في مهرجان شتاء طنطورة في محافظة العلا.

وظهر العازف الصيني، في فيديو قصير يحمل كُتيباً كُتب عليه “stay tuned” وتعني بالعربية “ابقوا معنا”.

وأشار العازف الصيني لانغ لانغ إلى أن تاريخ الحفل المرتقب في مهرجان شتاء طنطورة سيكون غدًا الجمعة.

وكان حساب مهرجان طنطورة على “تويتر”، قد أعلن عن الحفل في تغريدة قال فيها: “أنعش حواسك بكثافة، واستمتع بحضور حفل عازف البيانو اللامع لانغ لانغ ضمن باقة رحلة اليوم الواحد إلى العلا”.