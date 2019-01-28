فيديو.. لحظة وصول الأمير محمد بن سلمان إلى منتدى تطوير الصناعة الوطنية

فيديو.. لحظة وصول الأمير محمد بن سلمان إلى منتدى تطوير الصناعة الوطنية

2019/01/28
الساعة 6:20 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

شرف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، جلسات منتدى تطوير الصناعة الوطنية قبل قليل.

ويمثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية عصرًا جديدًا للازدهار الصناعي والاقتصادي في المملكة، فهو يستثمر موقع المملكة الاستراتيجي الفريد كحلقة وصل بين 3 قارات كبرى، ويستثمر القوة العالمية للمملكة في إمدادات الطاقة لتوليد المزيد من الفرص الاستثمارية، والشراكات الوطنية والعالمية بما في ذلك إنشاء صناعات عملاقة ومتطورة، لم تشهدها المملكة من قبل، وذات مردود واعد.



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