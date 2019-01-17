فيديو.. مراكز تنمية بشرية تخدع المتدربين بهذه الطرق

فيديو.. مراكز تنمية بشرية تخدع المتدربين بهذه الطرق

2019/01/17
الساعة 10:39 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

قال أحمد الحدادي مدرب التنمية البشرية، إن مجال التدريب والتنمية البشرية فيه الوهم وفيه أيضًا الجاد مثل أي مجال آخر.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “يا هلا” على روتانا خليجية، أن الجانب التسويقي يعتمد على العناوين الجذابة إذ أحيانًا يقدم دورات تدريبية بنفس المحتوى ولكن بعناوين مختلفة، وكذلك أحيانًا يتم تغيير برنامج الدورة بعد التسجيل فيها.

وتابع أن هناك برامج تدريبية تأخذ مدى زمنيا معينا ثم تختفي؛ لأنها ليس لها أصل كعلم وإنما هي عبارة عن مهارات.

 



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