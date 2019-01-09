فيديو.. نادي الصقور ينهي تسجيل المشاركين بمهرجان الملك عبدالعزيز في جدة

المواطن - جدة

أنهت لجنة التسجيل بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في مدينة جدة، أمس (الأربعاء)، تسجيل المشاركين بالمسابقات المصاحبة للمهرجان، والذي استمر لمدة يومين بفندق الدار البيضاء، فيما تبدأ غدًا الجمعة أعمالها في استقبال الصقارين بتبوك، على مدى يومي 11 و12 يناير الحالي بفندق “هيلتون جاردن”.

بينما تواصل التسجيل بمدينة الرياض في مقرها بفندق “كورت ماريوت السفارات” حتى يوم 20 من يناير الجاري.

ومن المقرر أن يطلق نادي الصقور السعودي مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في 25 يناير، وحتى 3 فبراير المقبل بمَلهَم بمدينة الرياض.