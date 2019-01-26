فيديو وصور.. آلاف الزوار يتوافدون على مهرجان الزيتون الدولي بالجوف

المواطن - ميسر البديوي - الجوف

حظيت النسخة الثانية عشرة لمهرجان الجوف للزيتون الذي تنظمه أمانة منطقة الجوف هذا العام بتوافد الزوار منذ اليوم الأول بأعداد كبيرة، إذ سجل فريق الإحصاء في المهرجان ارتفاعًا فاق الـ10 آلاف زائر يومياً بعدد المتسوقين.

وتميزت هذه النسخة بتنوع الفعاليات الجديدة على الساحة كذلك الفرق الترفيهية والتي ساهمت في توافد الزوار والاستمتاع ، ‏‎وتشارك هذا العام عروض فرقة الإمارات للفنون الشعبية في خيمة الفعاليات.

ويشارك في المهرجان أكثر من 60 شركة زراعية في منطقة الجوف تواجدت داخل صالة عرض الزيتون لعرض منتجاتهم.

وأكد أمين أمانة الجوف المهندس درويش الغامدي أن نجاح مهرجان هذا العام بسبب تكاتف الجهود المشتركة من كل القطاعات الحكومية والعسكرية وكل المزارعين المتميزين، حيث وصل عدد المزارعين أكثر من 60 مزارعاً وعدد 17 مليون شجرة زيتون ولله الحمد بأكثر من 100 طن من الزيت.

وأضاف أن إنتاج الزيت لهذا العام بلغ 15 طناً من الزيتون وهو ما يعكس الاهتمام الكبير من المزارعين الذي بدأ يزداد دورة بعد أخرى ليؤكد التأثير الايجابي للمهرجان بزيادة الجودة وكمية الإنتاج.

يذكر أن مقر زيتون الجوف بات منطقة جذب للمتسوقين من مناطق المملكة ودول الخليج العربي ، وهو ما يسعى له المهرجان لتحقيق نشاط وحراك اقتصادي للجوف.