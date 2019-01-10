فيديو وصور.. تجاوباً مع “المواطن”.. استنفار لردم مستنقعات حي السويس بجازان

المواطن- خالد الأحمد- جازان

تجاوبت بلدية مدينة جازان، مع شكاوى أهالي حي السويس من انتشار المستنقعات بالحي، وقامت البلدية بعمليات ردم المستنقعات المنتشرة بشكل كبير بعدد من الأراضي الفضاء، وذلك بعد تجاهلها شكاوى الأهالي لأكثر من ثلاثة أسابيع.

ورصدت عدسة “المواطن”- مساء اليوم الخميس- وجود معدات ثقيلة تابعة لأمانة جازان في موقع مستنقع الإسكان الخيري بحي السويس تقوم بعلميات الردم.

وأوضح المتحدث الإعلامي لأمانة منطقة جازان حسين معشي لـ“المواطن”، أن بلدية جازان استنفرت طاقاتها لردم مستنقعات حي السويس خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى أن المعدات ما زالت مستمرة بعمليات الردم حتى اليوم.

وأبدى عددٌ من المواطنين امتنانهم لصحيفة “المواطن”، ولمسؤولي بلدية جازان وأمانة المنطقة؛ وذلك لتفاعلهم مع الخبر وتجاوبهم، والبدء بردم مستنقعات حي السويس، للقضاء على انتشار البعوض الناقل للأمراض، آملين أن تقوم الأمانة بردم باقي المستنقعات المنتشرة بأحياء جازان.

جاء ذلك تجاوباً مع ما نشرته صحيفة “المواطن”، مساء أمس الأربعاء، تحت عنوان “صور.. مستنقع يهدد أهالي الإسكان الخيري بجازان.. والبلدية في سُبات!”، والمتضمنة شكاوى عدد من سكان مجمع الإسكان الخيري بحي السويس في مدينة جازان من انتشار البعوض بكثافة حول المستنقعات المجاورة لمجمع الإسكان، وتجاهل بلدية جازان ردمها وخصوصًا المستنقعات الواقعة أمام مجمع الإسكان الخيري، بالإضافة إلى غياب فرق رش المبيدات المكافحة للبعوض عن القيام بعملها طول الأسابيع الماضية.

ورصدت عدسة “المواطن”- مساء أمس الأربعاء- وجود مستنقع كبير يقع أمام المنازل بإسكان الأمير محمد بن ناصر الخيري بحي السويس، وتنتشر حوله الطيور والحشرات والبعوض بكثافة، وأصبح المستنقع بيئة لتوالد وانتشار البعوض الناقل للأمراض؛ دون القيام بردم المستنقع من قبل بلدية جازان.