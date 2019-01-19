فيلانويفا ينجو من الفخ

المواطن - محمد سمعه

سيضمن اللاعب التشيلي كارلوس فيلانويفا، نجم نادي الاتحاد، خلال الفترة المقبلة، بقاءه مع العميد والعمل تحت قيادة المدرب الكرواتي سلافين بيليتش.

وكان اسم فيلانويفا ارتبط بقوة للرحيل عن صفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، خاصة مع اهتمام العميد بالتعاقد مع اللاعب المغربي يونس بلهندة لاعب نادي جالطة سراي التركي.

وطبقًا لما ذكرته مصادر صحيفة “المواطن” كان فيلانويفا قريبًا من ترك الاتحاد، ولكن بعد إصرار نادي جالطة سراي على إبقاء اللاعب يونس بلهندة، سيستمر فيلانويفا مع الاتحاد، خاصة أن العميد سيركز على الإبقاء على نجومه الأساسيين من أجل تحقيق نتائج إيجابية في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

خمس صفقات من العيار الثقيل:

ونجح نادي الاتحاد في التعاقد مع خمس صفقات من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية؛ حيث ضم” اللاعب المغربي مانويل دا كوستا مدافع المغرب، واللاعب جاري رودريغيز من جالطة سراي، وسيكو سانوجو من صفوف يونج بويز السويسري، وجروهي مارسيلو حارس مرمى جريميو البرازيلي، والصربي بريجوفيتش من صفوف نادي باوك اليوناني”.

الاتحاد يُصحح المسار:

بدأ الاتحاد لقاءات الدور الثاني في بطولة الدوري، بفوز مهم على نادي القادسية بهدف دون رد، كما تأهل العميد لدور الستة عشر في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد إقصاء نادي الوشم.

وكان كارلوس فيلانويفا تُوج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي مع الاتحاد على حساب النادي الفيصلي.