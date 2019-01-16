في حي الحمدانية بجدة.. إلزام مركز تجاري بإزالة التعديات وإصلاح الطريق

المواطن - جدة

ألزمت أمانة محافظة جدة ، ممثلة في بلدية بريمان الفرعية ، اليوم ، مجمعاً يضم عدداً من الشركات الصناعية بجوار حيي الحمدانية ، والكوثر شرق المحافظة ، بإعادة إصلاح وصيانة شارع بطول 2،35 كيلو متر ، وعرض 32 مترًا ، تسببت ناقلاتها وآلياتها في إتلافه ، وذلك عقب إنذارات سابقة وجهتها الأمانة انتهت بإغلاق البلدية لـ 17 بوابة تُشكّل مدخلاً رئيسًا للمجمع من جهته الشمالية.

وشرعت الشركات في أعمال الصيانة للطريق المتضرر ومعالجة الملاحظات وفقاً للتوجيهات الصادرة.

من جهة أخرى, أزالت بلدية أبحر الفرعية ، تعدي أحد المراكز التجارية تحت الإنشاء على شارع فاصل بينه وبين حي المرجان بطول 400 متر ، حيث تمثلت المخالفة في إقامة سور غير نظامي على الشارع ، كما جرى مباشرة الحالة فور تلقي شكوى من السكان المجاورين ، وجرى تطبيق الأنظمة حيال صاحب المركز تمهيدًا لإيقاع العقوبات النظامية ، فيما تؤكد الأمانة عدم توانيها في اتخاذ كل ما من شأنه حفظ حقوق السكان ، وحماية الممتلكات العامة ، وتطبيق الأنظمة حيال أي منشأة مخالفة.

إلى ذلك داهمت بلدية المليساء الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة ضمن حملة مشتركة مع الضبط الميداني وفرع وزارة التجارة موقعا عشوائيا بحي القرينية جنوب المحافظة يمارس نشاط الغش التجاري في تحضير مواد التنظيف والعناية الشخصية وإعادة تعبئتها في عبوات تحمل مسميات تجارية معروفة وأتلفت خلالها 557 كرتونا لمواد التنظيف والعناية منها 187 كرتونا معبأة ومجهزة للنقل والبيع.

وأوضح رئيس بلدية المليساء المهندس أحمد الزهراني أن الحملة المشتركة أسفرت عن رصد موقع مسور ومخالف لا يحمل رخصة نظامية أو لوحة تعريفية، وبالمداهمة اتضح أنه يفتقر لجميع اشتراطات السلامة البيئية، مضيفا أن الموقع تديره عمالة أجنبية كانت تمارس الغش التجاري من خلال تحضير مواد التنظيف وخلطها بمواد كيميائية وتخفيفها وإعادة تعبئتها في عبوات مقلدة لأسماء تجارية معروفة وتحمل أسعارا أقل. وقال الزهراني إن البلدية صادرت وأتلفت 187 كرتونا معبأة بمواد التنظيف ومجهزة للنقل والبيع و 240 عبوة بلاستيكية مقلدة جاهزة للتعبئة إلى جانب إتلاف 44 عبوة مواد كميائية سائلة وصبغات روائح مقلدة وغير مرخصة صحيا كما جرى مصادرة وإتلاف 370 كرتونا للتعبئة، وسحب سيارتين من نوع فان تستخدمان لنقل البضائع من الموقع، فيما تحفظ فريق الضبط الميداني على عاملين وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالهما، كما جرى استكمال أعمال الإتلاف عبر ضواغط شركة النظافة وإعداد محضر مشترك بالحالة.