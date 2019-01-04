قرقاش: عجز قطر عن استضافة كأس العالم دون مساعدة جيرانها يستوجب مراجعة سياساتها

المواطن - متابعة

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات الدكتور أنور قرقاش أن مراجعة سياسات أمير قطر السابق تتجاوز الأبعاد السياسية.

وقال قرقاش في تغريدة له عبر موقع تويتر : النقاش الدائر حول عجز قطر عن استضافة كأس العالم دون مساهمة من جيرانها يتجاوز الرياضي واللوجستي ويؤكد الاحتياج الطبيعي للدول إلى محيطها، مراجعة سياسات الأمير السابق تتجاوز الأبعاد السياسية كما نرى.

وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو أعلن خلال مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عن رغبة الفيفا في زيادة عدد المنتخبات في مونديال قطر 2022 إلى 48 منتخبا، والبحث عن دول خليجية تساعد الأخيرة في احتضان بعض لقاءات الحدث مثل الكويت.

وردت الكويت على هذا الطلب بالرفض مؤكدة أنه من الصعب تطبيق بعض شروط الفيفا الرئيسية، على أرض الواقع في الكويت ومن أهمها السماح بدخول الإسرائيليين أو تداول الخمور.