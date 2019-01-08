قرقاش: مقاطعة قطر مستمرة وانفراجة في اليمن بقيادة الرياض

المواطن - الرياض

أكد الدكتور أنور قرقاش وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية على استمرار موقف دول التحالف العربي في مقاطعة قطر خلال العام الجديد 2019 مشيراً إلى أن إنهاء المقاطعة مرتبط بتغييرات واجبة في توجهات الدوحة المخربة.

وأضاف في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر” أن الفشل القطري سيستمر في فك الإجراءات المتخذة ضدها برغم الكلفة الباهظة.

وأضاف أن الموقف القطري يحركه إرث نظامي أوقع الدوحة في مأزقها مع دول الجوار.

وعلى صعيد الوضع اليمني أكد قرقاش أن 2019 سيشهد انفراجة في الأزمة وتضعضع سياسي لموقف الحوثي، مؤكداً أن المشهد يبدو أكثر تفاؤلاً بعد تدخل التحالف بقيادة الرياض.