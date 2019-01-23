قصة تغريدة أعادت ناصر القصبي إلى المسرح

المواطن - الرياض

لم يكن إعلان رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه تركي آل الشيخ أمس عن عودة ناصر القصبي مفاجأة للكثير من متابعي الحركة الفنية في المملكة فقد سبقها تمهيد قبل أكثر من أسبوعين.

القصة ظهرت للعلن للمرة الأولى مع تغريدة من تركي آل الشيخ إلى ناصر القصبي الذي تفاعل معها على الفور.

آل الشيخ كتب مغردًا وموجها حديثه إلى ناصر القصبي بالقول: “نبيك ترجع للمسرح … مكانك خالي” ورد عليه أبوراكان بقوله :”تم يا بوناصر .. وأبشر بسعدك “.

وأثارت التغريدة التكهنات حول شكل العمل الفني الذي سيرجع به ناصر القصبي إلى عشاقه حتى كشف آل الشيخ عن التفاصيل أمس.

العودة بعد سنوات من القطيعة

وأعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، عن إقامة عمل بين الفنان ناصر القصبي وعبدالله السدحان هذا العام، وذلك بعد انقطاع دام لسنوات بين الفنانين.

وشدد آل الشيخ خلال مؤتمر الإعلان عن استراتيجية الهيئة خلال الفترة المقبلة، على أن الترفيه قطاع مهم في كل دول العالم وأهم من صناعة الرياضة ومهم في الاقتصاد والوظائف.

وكشف آل الشيخ أنه تم الاتفاق لتوثيق 100 أغنية للفنان محمد عبده بتقنية الهولوغرام، وأنه سيتم إقامة برامج ومسابقات تلفزيونية، كما تم الحصول على حقوق برنامج تلي ماتش.

من هو ناصر القصبي الفنان؟

والمعروف أن ناصر القصبي من مواليد 28 نوفمبر 1961 وهو من أهم ممثلي الكوميديا في الخليج والوطن العربي.

تخرج ناصر القصبي من كلية الزراعة من جامعة الملك سعود، وبدأ مشواره الفني خلال المسرح الجامعي، بينما كان ظهوره الحقيقي في مسرحية التائه الذي قام هو والفنان راشد الشمراني ببطولتها وأخرجها رشدي سلام.

اشتهر ناصر القصبي كثيراً بمسلسله الكوميدي طاش ما طاش الذي قدم منه 18 جزءًا سنوياً ويعتبر من أفضل المسلسلات الكوميدية في الخليج والوطن العربي بمشاركة الفنان عبد الله السدحان.

قدم ناصر القصبي 3 مواسم ناجحة من مسلسل سيلفي الذي تناول الجماعات الإرهابية وكيف تجند الشباب العربي المسلم وتوج مسيرته هذا العام بمسلسل العاصوف الذي أثار موجة من الجدل اعتبرها النقاد مؤشرًا قويًا على نجاحه.