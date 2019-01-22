قصي الفواز: نتحمل مسؤولية خروج الأخضر وعقد بيتزي انتهى

المواطن - محمد سمعة

أعرب قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حزنه الشديد وذلك بعد توديع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بطولة كأس آسيا 2019 والمُقامة حاليًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتحدث الفواز في تصريحات لقناة KSA SPORTS قائلًا: بداية نود الاعتذار لجموع الشعب السعودي على الخروج من بطولة كأس أمم آسيا، وبالطبع نحن كاتحاد كرة قدم نتحمل المسؤولية رغم أننا تولينا المهمة قبل ثلاثة أشهر.

وأضاف قصي الفواز: المنتخب السعودي لم يُودع بطولة كأس آسيا على يد منتخب ضعيف، ولكن الأخضر خرج على يد المنتخب الياباني فهو واحد من أقوى المنتخبات في قارة آسيا إن لم يكن أفضلها، وخلال الفترة المقبلة سيتم عمل تقييم شامل للمنتخب ولأدائه في بطولة كأس العالم وكأس آسيا.

وتابع الفواز: لا يمكنني الحديث عن مصير المدرب خوان بيتزي، انتهى عقده بالفعل معنا بعد بطولة كأس آسيا وخلال الفترة المقبلة أثناء جلسة لاتحاد الكرة سنختار أفضل الأشياء للأخضر، وذلك من أجل وضع خطة طويلة المدى.

وكان المنتخب السعودي خسر من المنتخب الياباني بهدف دون رد ليُودع الأخضر للمرة الأولى بطولة كأس أمم آسيا من الأدوار الإقصائية.