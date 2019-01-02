قصي الفواز: هدفنا وضع الدوري السعودي في أفضل 10 دوريات بالعالم

المواطن - محمد سمعة

أكد قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أن مجلس إدارة اتحاد القدم يسعى لجعل الدوري السعودي ضمن أفضل 10 دوريات في العالم خلال الفترة المقبلة.

وتحدث قصي الفواز خلال بورصة آسيا في مؤتمر دبي الرياضي الدولي رقم 13 قائلًا: نسعى لأن يكون الدوري السعودي ضمن أفضل 10 دوريات على مستوى العالم وهناك الدعم المالي للأندية والعمل معها على إنهاء القضايا المالية لدى FIFA.

وأضاف الفواز: نجحنا في استقطاب عدد من اللاعبين الأجانب المميزين والمدربين أصحاب الإمكانيات العالية، وعلى مستوى الحكام تم استقطاب أفضل الحكام على مستوى العالم للمشاركة في دورينا.

وتابع رئيس اتحاد القدم: زيادة عدد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي، كان من أهدافها تخفيض قيمة اللاعب السعودي إضافة إلى احتكاك اللاعب السعودي باللاعبين الأجانب.

وأكمل الفواز حديثه قائلًا: قمنا في العام الماضي بإرسال لاعبين سعوديين لخوض تجربة احترافية في الدوري الإسباني، وشاهدنا جميعًا مدى الاستفادة من هذه التجربة.

وحول قيمة النقل التلفزيوني قال الفواز: تم رفع مداخيل عقد النقل التلفزيوني بنسبة 100% لمدة عشر سنوات لتصل قيمتها إلى 1.76 مليار دولار أميركي.

وواصل الفواز حديثه قائلًا: عملنا محليًا على توفير البيئة الجاذبة والمحفزة لحضور الجماهير للمباريات والتفاعل في المباريات ونسعى لتوفير عدد من الخيارات المستقبلية للحضور والدعم، ونهدف كذلك لتحسين مستوى المنتخب الوطني بكافة فئاته السنية، ونسعى إلى تحسين مستوى الرعاية في الاتحاد السعودي على المدى البعيد.

وأكد الفواز أن السعي يدور حاليًا في المملكة خلال الفترة الحالية لتطوير أكاديميات رياضية والتركيز على تجربة المشجعين وتطوير البنية التحتية.