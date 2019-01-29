قمة #الاتحاد_الشباب .. لا غالب أو مغلوب في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الاتحاد والشباب في الجولة السابعة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وبدأ الشوط الأول من اللقاء بأداء هادئ من قبل الفريقين، حيث لم ينجح أي منهما في استغلال الفرص والتي أُتيحت له في الشوط الأول.

واستمرت النتيجة على التعادل السلبي لينتهي الشوط الأول بين الفريقين بعدم تمكنهما من تسجيل أي أهداف.

وفي الشوط الثاني واصل الفريقان اللعب دون إيجابية على مرمى المنافس، حيث انحصر اللعب فقط في منطقة وسط الملعب.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين في لقاء أقيم على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

أصبح رصيد نادي الشباب بعد التعادل 33 نقطة في المركز الثالث في جدول الترتيب، بينما أصبح رصيد نادي الاتحاد 10 نقاط في المركز الخامس عشر.

ويذكر أن اللاعب هتان باهبري لم يشارك في تشكيلة الشباب أمام نادي الاتحاد اليوم.