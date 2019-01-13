قياس يحدد تكلفة الاشتراك في الاختبار التحصيلي المبكر والمتأخر

المواطن - الرياض

أعاد مركز قياس التذكير بتكلفة الاشتراك في اختبار التحصيل سواء المبكر أو المتأخر.

وقالت خدمة المستفيدين في قياس ردًا على سؤال إحدى الطالبات بالقول إن تكلفة الاختبار التحصيلي مائة ريال للتسجيل المبكر، ومائة وخمسون ريالًا للتسجيل المتأخر.

والمعروف أن الاختبار التحصيلي ينقسم إلى نوعين:

الأول :اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية

يقيس الاختبار مدى تحصيل الطالب في عدد من المواد الدراسية خلال دراسته في القسم العلمي من المرحلة الثانوية، ويقدم باللغة العربية.

هدف الاختبار: قياس تحصيل الطالب في المرحلة الثانوية في مواد محددة.. وتركز أسئلة أقسام هذا الاختبار على المفاهيم العامة في المواد العلمية الآتية: 1- الأحياء

2- الكيمياء

3- الفيزياء

4- الرياضيات وتشمل أسئلة التحصيل الدراسي المقررات المذكورة في الصفوف الثلاثة من الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية ( العلمي). طبيعة أسئلة التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية: تتفاوت الأسئلة في أقسام التحصيل الدراسي من حيث طبيعة تركيزها على المستويات المعرفية المختلفة: معرفة – فهم – تطبيق – …. إلخ تغطي الأسئلة صفوف المرحلة الثانوية الثلاثة بالنسب الآتية: 20 % من الصف الأول

30 % من الصف الثاني

50 % من الصف الثالث وتتوزع الأسـئلة بنسب متقاربة على مواد: الأحياء، الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات.​​​​ أما النوع الثاني فهو اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات النظرية