قياس يعلن نتائج كفايات المعلمين والمعلمات عبر هذا الرابط

المواطن - الرياض

أعلن مركز الوطني قياس عن صدور نتائج اختبار كفايات المعلمين والمعلمات اليوم الخميس.

ويمكن الحصول على نتائج كفايات المعلمين من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة موقع قياس عبر هذا الرابط (هنا).

الانتقال إلى صفحة الاختبارات.

تحديد نوع الاختبارات من القائمة المنسدلة واختيار اختبار كفايات المعلمين.

تحديد طريقة الاستعلام عن نتائج كفايات المعلمين من خلال الاختيار بين أمرين:

الأول: بحث عن طريق رقم السجل المدني.

الثاني: بحث عن طريق رقم الاشتراك

إدخال رمز التحقق الظاهر أمام المستخدم.

الضغط على كلمة بحث للدخول إلى صفحة نتائج اختبار كفايات المعلمين.

وتم الإعلان عن نتائج قياس كفايات المعلمين وهم الذين تقدموا للاختبارات من أجل تحسين قدراتهم التربوية، وذلك بعد التقدم لأداء امتحانات.

وكان المركز الوطني للقياس والتقييم – قياس – قد حدد موعد الاستعلام أو الإعلان عن نتائج اختبار كفايات المعلمين والتي قام بها العديد من المعلمين الراغبين بالالتحاق بوظيفة معلم الحكومية على مستوى المملكة، ليكون الموعد هو اليوم 3 يناير 2019، 27 ربيع آخر 1440.

ويمكن معرفة النتائج عبر الرابط التالي :

https://e-services.qiyas.sa/