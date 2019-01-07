كأس آسيا 2019 .. إيران تُسقط اليمن بخماسية مُدوية

المواطن - محمد سمعه

تمكن المنتخب الإيراني من الفوز على منتخب اليمن بخماسية دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات ببطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم.

افتتح المنتخب الإيراني النتيجة منذ الدقيقة الثانية عشرة من عمر الشوط الأول عبر اللاعب مهدي طارمي.

وواصل منتخب إيران ضغطه وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني، حيث سجل اللاعب اليمني سعود السوادي الهدف الثاني لمنتخب إيران بالخطأ في مرماه بالدقيقة الثالثة والعشرين.

ونجح منتخب إيران بعد ذلك في إضافة الهدف الثالث عبر اللاعب مهدي طارمي بالدقيقة الخامسة والعشرين.

وانتهى الشوط الأول بتفوق المنتخب الإيراني بثلاثية دون رد.

وفي الشوط الثاني واصل منتخب إيران ضغطه الهجومي، وتمكن اللاعب سردار أزمون من إضافة الهدف الرابع لمنتخب إيران بالدقيقة الرابعة والخمسين.

وقبل نهاية المباراة بـ12 دقيقة، أحرز اللاعب سامان غودوس الهدف الخامس لمنتخب إيران في الدقيقة الـ78 لتنتهي المباراة بفوز إيران بخماسية دون رد.

ويذكر أن رصيد منتخب إيران أصبح ثلاث نقاط في صدارة المجموعة الرابعة مؤقتًا، بينما تجمد رصيد منتخب اليمن عند صفر من النقاط.