كأس السوبر الإيطالي في السعودية يُنهي شراكة يوفنتوس وميلان

المواطن - مروة نبيل

أنهت مباراة كأس السوبر الإيطالي في السعودية الشراكة بين يوفنتوس وميلان، من حيث عدد مرات التتويج بالبطولة، بعد حصول الفريق الأول لكرة القدم بالبيانكونيري على اللقب للمرة الثامنة في تاريخه.

ودخل يوفنتوس وميلان مباراة كأس السوبر الإيطالي في السعودية بهدف تحقيق اللقب، وفض شراكة الصدارة بينهما، حيث توج كل فريق بالبطولة 7 مرات من قبل، لينتزع البيانكونيري الزعامة.

وبعد مباراة كأس السوبر الإيطالي في السعودية والتي حسمها البيانكونيري، بات الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الأكثر فوزًا برصيد 8 ألقاب، يليه ميلان بـ7 بطولات، وبفارق لقبين عن إنتر ميلان، ثم لاتسيو صاحب بـ4 بطولات.

ويدين الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس بالفضل في التتويج بلقب كأس السوبر الإيطالي في السعودية لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي تألق بشدة خلال اللقاء، ونجح في تسجيل هدف المباراة الوحيد من رأسية مميزة في الدقيقة 61.

ويُعد لقب كأس السوبر الإيطالي في السعودية هو الأول الذي يحصده كريستيانو رونالدو مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، ويأمل النجم البرتغالي في استمرار التتويج بالبطولات.

واحتضن إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مباراة كأس السوبر الإيطالي في السعودية بين يوفنتوس وميلان، وسط حضور جماهيري كبير وتغطية إعلامية عالمية.