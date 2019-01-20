كأس الملك سلمان .. طرح تذاكر مباراة #الهلال والفيصلي

المواطن - مروة نبيل

طرحت شركة صلة الرياضية تذاكر مباراة الهلال والفيصلي، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الملك سلمان.

وجاءت أسعار تذاكر مباراة الهلال والفيصلي كالتالي؛ 30 ريالًا موحدة أفراد وعائلات، 50 ريالًا موحدة الواجهة F-D))، 75 ريالًا موحدة الواجهة E))، 400 ريال منصة عائلات، و500 ريال منصة أفراد، وألف ريال منصة بلاتيني.

وتم تخصيص المقاعد من بلوك 1 حتى بلوك 4 لجماهير عنابي سدير، وتتوافر تذاكر مباراة الهلال والفيصلي عبر موقع hilaltickets.com.

وحفز الزعيم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، الجماهير لحضور مباراة الهلال والفيصلي، وقال: “الهلال بحضوركم أقوى يا زعماء.. كونوا في الموعد”.

ويحتضن ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، مساء يوم غد الاثنين، مباراة الهلال والفيصلي ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الملك سلمان، ويطمح الزعيم لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، لانتزاع بطاقة التأهل.