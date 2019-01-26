كارديف سيتي يلجأ إلى القضاء بسبب حادثة سالا

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحفية أن نادي كارديف سيتي الإنجليزي، يعتزم رفع دعوة قضائية، من أجل الحصول على تعويض مادي عن صفقة اللاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا عقب انتهاء التحقيقات الجارية.

وكانت السلطات أعلنت رسميًا عن توقف عمليات البحث عن النجم الأرجنتيني سالا والطائرة التي كان يستقلها في طريقه إلى كارديف، وذلك على الرغم من المطالبات باستئناف عمليات البحث.

وأوقف نادي كارديف سيتي الإنجليزي عملية دفع المبلغ المتفق عليه؛ والمُقدر بـ15 مليون يورو، كثمن صفقة انتقال إيميليانو سالا قادمًا من صفوف نانت الفرنسي، لحين انتهاء التحقيقات، وذلك وفقًا لصحيفة “ديلي تليجراف”.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي كارديف سيتي ينتظر انتهاء التحقيقات في القضية؛ وسيرفع دعوى قضائية يُطالب بتعويضه عن كافة نفقات صفقة اللاعب سالا بتهمة الإهمال الذي نتج عنه الحادثة.

وشدد التقرير على أن التأمين سيتحمل نصف قيمة صفقة انتقال سالا إلى كارديف سيتي، في حين سيتحمل النادي حوالي 15 مليون يورو إضافية كراتب، وخسارة لعقود الرعاية.

ومن المُقرر أن يدفع نادي كارديف سيتي مبلغًا ماليًا عن صفقة سالا لنادي نانت الفرنسي؛ وسيُحدد قيمته بناء على التحقيقات الجارية، والتي يلوم فيها النادي الإنجليزي، شركة الطيران والطيار في حدوث هذه الحادثة.