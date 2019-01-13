كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض تستقبل المستجدين

المواطن - الرياض

دعا عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة المتدربين المستجدين إلى أهمية الالتزام بالأنظمة واللوائح أثناء التدريب؛ لتسير أمورهم بكل يسر وسهولة، مبيناً أن هناك أنظمة صارمة تجعل المتدرب يعاقب بسبب تصرفه الخاطئ.

وأشار إلى أن الكلية تقدم جميع ما يحتاجه المتدربون من استشارات وتوجيهات وبرامج متميزة وأنشطة متنوعة , مؤكداً ضرورة الانتظام والالتزام بالزي الرسمي للكلية والاجتهاد في التحصيل العلمي, لما يخدمهم مستقبلاً, ورحب بهم وتمنى لهم التوفيق والنجاح.

جاء ذلك في كلمته في برنامج استقبال المتدربين المستجدين للفصل التدريبي الثاني 1439/ 1440 هـ , والبالغ عددهم 201 متدرب والذي نفذته إدارة الخدمات الإرشادية بوكالة الكلية لشؤون المتدربين ، وذلك على مسرح الكلية .

من جانبه أوضح وكيل الكلية الأستاذ إبراهيم الحناكي أن هذا البرنامج يهدف إلى تهيئة المتدربين وتعريفهم بأنظمة الكلية ولوائحها

وبين أن البرنامج لمدة يومين يقدم خلاله تعريف بأقسام الكلية وإداراتها المختلفة , كما يتخلله زيارة جميع الأقسام التدريبية بالكلية, والمعامل والورش , وإدارة خدمات المتدربين , للاطلاع عليها والتعرف على ما تحتويه من خدمات تقدم لهم في الكلية.

يذكر أن الكلية قدمت للمستجدين خدمات جديدة إلكترونية من خلال وسائل التواصل الجديدة كتويتر والواتس أب والتي وفرت عليهم الكثير من الجهد للتعرف على الكلية وأقسامها وقاعاتها التدريبية, في الوقت الذي وفرت خدمة شبكة الإنترنت (الواي فاي للجميع).