كهرباء السعودية لتطوير المشاريع تحقق إنجازًا جديدًا

المواطن - واس

نظمت شركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للكهرباء، لقاء التواصل السادس مع المقاولين 2019، الذي يُعنى بمقاولي مشاريع الجهد الفائق والعالي، وذلك في مدينة الرياض.

ويأتي اللقاء في إطار تعزيز آفاق الشراكة والتواصل وتحسين الكفاءة الإنتاجية في المشروعات، وبحث سبل تحقيق أعلى معدلات السلامة والتوافق البيئي، إلى جانب استعراض مستجدات الأعمال والفرص الاستثمارية وتوطين الصناعة، من خلال برنامج “بناء” الذي أطلقته “السعودية للكهرباء” مؤخرًا ؛ لبناء وتوظيف القدرات الوطنية، وتعظيم المحتوى المحلي، من خلال تحفيز الشركات الوطنية في مجال صناعة الطاقة الكهربائية.

وكشف اللقاء، عن تحقيق الشركة وشركائها المقاولين أرقامًا قياسية في مجال السلامة والتوافق البيئي عن أعمالها في 2018م إذ لم تسجل أي حالة وفاة ولا حوادث حريق أو مركبات – ولله الحمد- في 48 مليون ساعة عمل لـ 17.278 عاملًا من موظفي المقاولين أو الشركة بمعدل 0.0 في المائة وفقًا للمقياس العالمي لإحصائيات الوفاة في بيئة العمل، فيما تم تسجيل رقم إصابات ضئيل جدًّا بعدد سبع إصابات وفق المقياس ذاته، لتحقق الشركة أربعة نجوم، 78 في المائة، في نظام السلامة والصحة المهنية “خمسة نجوم”.

كما حققت الشركة تقدمًا كبيرًا، في التوافق البيئي بمشروعاتها وفق متطلبات هيئة الأرصاد وحماية البيئة، حيث وصلت إلى مستوى 4.73 من 5 بتطبيقها للاشتراطات البيئية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لكهرباء السعودية لتطوير المشاريع المهندس إبراهيم الخنيزان، أن من أهم عوامل النجاح هو إشراك المقاولين في توجهات الشركة وخططها الإستراتيجية في المشاريع والتوطين وبرامج السلامة والتوافق البيئي من منطلق المسؤولية الوطنية والمجتمعية، وأخذ التغذية العكسية الراجعة منهم؛ لرصد ملاحظاتهم ومقترحاتهم، وأن إقامة مثل هذه اللقاءات المثمرة تهدف لتعزيز التواصل مع الشركاء، وتكريم المتميزين منهم؛ لتحفيز العطاء، والارتقاء بجودة الأعمال والخدمات المشتركة.