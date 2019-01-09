كوشك رئيسًا تنفيذيًّا للشركة السعودية للاستثمار الجريء

المواطن - الرياض

أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الجريء تعيين الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك رئيسًا تنفيذيًّا للشركة، حيث يحمل الدكتور نبيل درجة الدكتوراه في تطبيقات الحاسب في العمارة والتخطيط من جامعة كارنيجي ميلون بأمريكا.

ويتمتع الدكتور كوشك بخبرة واسعة في الإدارة، حيث عمل مؤخرًا عميدًا لكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال وعضوًا في مجلس الأمناء، ومديراً لجامعة الباحة.

كما عمل نائباً لرئيس مجلس إدارة شركة وادي مكة للتقنية، بالإضافة إلى عضويته في مجلس إدارة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) وهيئة جائزة الملك فيصل العالمية.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد “تساهم شركة الاستثمار الجريء في نمو وتنويع اقتصاد المملكة بالإضافة لتمكين ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على استكشاف مجالات جديدة من خلال تحفيز دخول مزيد من رواد الأعمال بعدة طرق يتمثل أحدها في تقديم الدعم اللازم بالاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يأتي تعيين الدكتور نبيل كوشك بهدف تهيئة البيئة الاستثمارية المُناسبة لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال ضخ المزيد من الصناديق الاستثمارية وإطلاق البرامج والمبادرات المُحفّزة للاستثمار الجريء تحقيقًا لإحدى أهم ركائز رؤية 2030 في رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي ليصل إلى 35%”.

الجدير بالذكر أن الشركة السعودية للاستثمار الجريء إحدى مبادرات تنمية القطاع الخاص وتُنفّذها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ووحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص “نماء”.