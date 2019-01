كيم كارداشيان تلجأ لأم بديلة تضع لها مولودها الرابع

المواطن - متابعة

رغم أن لديها 3 أطفال ألا أن نجمة تلفزيون الواقع وعارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان ترغب في طفل رابع، ومع ذلك لا وقت لديها للمعاناة من متاعب الحمل فاضطرت إلى اللجوء لأم بديلة تقوم عنها بهذا الدور.

وهذه المرة الثانية التي تلجأ فيها كارداشيان للأم البديلة حيث سبق أن وضعت ابنتها الثالثة عن طريق الأم البديلة.

يذكر أن كيم كارداشيان وزوجها المطرب كانيى ويست، رزقا بابنتهما شيكاغو ويست، عن طريق أم بديلة في شهر يناير 2018، كما أنه لديهما ابنة تدغى نورث، وتبلغ من العمر 5 سنوات، وساينت البالغ من العمر 3 سنوات.

وكانت كيم كارداشيان تحيط بأخبار حملها الثالث بابنتها شيكاغو ويست بسرية شديدة، ولم تؤكد الخبر إلا من خلال برنامجها الواقعي الشهير “Keeping up with the Kardashians”.

وروت كارداشيان في برنامجها بكل صراحة، عن المصاعب التي عانت منها، لكل تحمل، وحرصت على توثيق مراحل حملها في البرنامج.

ولكنها أفصحت في مايو الماضي، عن رغبتها في إنجاب طفل رابع، ولكنها ألمحت في الوقت نفسه إلى أنها ستلجأ إلى طريقة الأم البديلة لتحقيق هذه الأمنية، وذلك حفاظاً على صحتها.

وكشفت كيم كارداشيان أنه من الصعب أن تلد بصورة طبيعية، بعدما أنجبت طفليها، نورث وساينت، وذلك بسبب تعلق المشيمة بعمق في جدار الرحم.

وصرحت كيم كارداشيان في وقت سابق، بأن زوجها، كانيى ويست يرغب بشدة في إنجاب المزيد من الأطفال منها.