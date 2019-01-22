لأهالي الرياض والقصيم: احذروا الغبار

المواطن - الرياض

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، سكان منطقتي الرياض والقصيم من طقس غير مستقر؛ بسبب تدني الرؤية الأفقية نتيجة لاستمرار الأتربة.

وووجه النظام الآلي للإنذار المبكر، تنبيهين مبكرين إلى منطقتي الرياض والقصيم يفيد باستمرار الرؤية غير الجيدة بسبب العوالق الترابية، حيث بدأت الحالة من السابعة مساء يوم أمس الثلاثاء وحتى السادسة من صباح اليوم الأربعاء.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في وقت سابق نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، والرياض، والقصيم، وسماء غائمة جزئيًّا، قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، والطائف.