لاعب وسط يُنقذ #الهلال قبل البطولة الآسيوية

المواطن - محمد سمعة

يتطلع نادي الهلال بقيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس للتعاقد مع صفقات من العيار الثقيل وذلك من أجل استمرار فرص الزعيم في المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وبطولة دوري أبطال آسيا.

ومع انطلاق مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا في شهر مارس المقبل، يطمح المدرب جيسوس للتعاقد مع لاعب وسط جيد خلال فترة الانتقالات الشتوية، وذلك من أجل دعم منطقة خط المنتصف مع اللاعب سلمان الفرج واللاعب عبدالله عطيف.

التدعيم مطلوب

وفي ظل اعتماد المدرب البرتغالي جيسوس على الثنائي سلمان الفرج وعبدالله عطيف في مباريات الهلال المحلية وفي البطولة العربية، ومع تعرض سلمان الفرج لبعض الإصابات في الفترة الأخيرة، أصبح الهلال مطالبًا بدعم فريقه بلاعب وسط قوي يساند عبدالله عطيف وسلمان الفرج ومحمد كنو.

كما سيركز نادي الهلال كذلك في فترة الانتقالات الشتوية على ضم مدافع قوي يعزز الصفوف الدفاعية لنادي الهلال في ظل عدم تقديم اللاعب الإسباني ألبرتو بوتيا للأداء المنتظر منه مع الزعيم منذ الانضمام له في صيف 2018.

مواجهات نارية في انتظار الهلال

ويذكر أن نادي الهلال يستعد خلال الفترة المقبلة لخوض مباريات من العيار الثقيل سواء في بطولة الدوري أو في البطولة العربية أو في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويحتل الهلال حاليًا المركز الأول في جدول ترتيب أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة.