لبنان يفضح كذب قطر ويحرج تميم في القمة العربية

المواطن - متابعة

تواصل الآلة الإعلامية القطرية إنتاج الكذب بمناسبة وبدون مناسبة متناسية أن العالم صار قرية صغيرة وأن ما يحدث في أقصى الأرض ينتقل خلال دقائق إلى كل العالم.

حاولت قطر استغلال ظروف لبنان الاقتصادية وزعمت وسائل الدوحة الإعلامية أن تميم تكفل بمصاريف إقامة القمة العربية الاقتصادية التنموية التي تعقد في بيروت ليخرج متحدث القمة ويحرج تميم وتنظيم الحمدين.

وتمادى إعلام قطر في غيه وزعم أن تميم أمر بإيداع مليار دولار كوديعة في مصرف لبنان المركزي.

وأعلن الناطق الرسمي باسم القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية ومدير مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية رفيق شلالا أنه لا صحة لما تردد عن تكفل دولة قطر بمصاريف تنظيم القمة أو بوضع وديعة مالية في مصرف لبنان.

وبحسب وكالة الأنباء الوطنية في لبنان قال شلالا : “إن هذا الخبر عار عن الصحة، علما بأن دولة قطر كانت دائما إلى جانب لبنان في مختلف الظروف التي مر بها. إلا أن ما نشر اليوم غير صحيح”.

وكانت أعمال الدورة الرابعة من القمة العربية الاقتصادية في بيروت قد بدأت اليوم تحت شعار ” الإنسان محور التنمية ” والازدهار يعزز السلام في المجتمعات ” برئاسة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، وحضور معالي الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط .

ورأس وفد المملكة العربية السعودية في أعمال القمة معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان.