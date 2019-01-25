لقاء الإمارات وأستراليا .. الأبيض يرفع شعار الثأر ردًّا على إقصاء 2015

المواطن - محمد سمعه

يسعى المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم إلى الثأر خلال مباراة الإمارات وأستراليا في دور ربع النهائي من بطولة كأس أمم آسيا 2019.

ولن يتنازل المنتخب الإماراتي عن تحقيق الفوز في لقاء الإمارات وأستراليا، ليضمن التأهل إلى دور نصف النهائي رفقة المنتخب القطري والذي نجح في الفوز اليوم على منتخب كوريا الجنوبية بهدف دون رد.

وكان الأبيض الإماراتي خسر في لقاء الإمارات وأستراليا في نصف نهائي كأس أمم آسيا عام 2015 بنتيجة هدفين دون رد، ليعطي الحظ فرصة ذهبية للأبيض الإماراتي للثأر من المنتخب الأسترالي بعد أربع سنوات إلا يومًا بالضبط للفوز على منتخب أستراليا خلال لقاء الفريقين في دور الثمانية.

وخلال لقاء الإمارات وأستراليا في نصف نهائي كأس أمم آسيا عام 2015، واجه المنتخب الأسترالي صاحب الأرض وقتها، منتخب الإمارات، والذي كان مُرشحًا بقوة للوصول إلى نهائي بطولة آسيا وقتها، لكن الكنغر الأسترالي عرف كيف يفوز.

ويرغب المنتخب الإماراتي في الاستمرار ببطولة كأس آسيا والمنافسة على اللقب، وذلك من أجل ضمان الحضور الجماهيري، حيث ستكون البداية من خلال مباراة الإمارات وأستراليا اليوم.

ويذكر أن الشوط الأول من مباراة الإمارات وأستراليا انتهى بالتعادل السلبي بين المنتخبين، حيث تُقام المباراة على ملعب هزاع بن زايد بنادي العين الإماراتي.

وفي حال فاز الأبيض الإماراتي، في لقاء الإمارات وأستراليا فسيتأهل لمواجهة منتخب قطر في دور نصف النهائي في لقاء عربي خالص، يُقام يوم الثلاثاء المقبل.

أما المنتخب الأسترالي فلن يتنازل عن الفوز في لقاء الإمارات وأستراليا، وذلك من أجل الوصول إلى مباراة نصف النهائي والدفاع عن لقبه، حيث يطمح المنتخب الأسترالي إلى الفوز ببطولة كأس أمم آسيا للمرة الثانية على التوالي.

وقبل إقامة مباراة الإمارات وأستراليا، كان المنتخب الإماراتي تأهل لدور الثمانية بعد الفوز على منتخب قيرغيزستان، بينما تأهل منتخب أستراليا لدور ربع النهائي بعد إقصاء منتخب أوزبكستان.