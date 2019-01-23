لقاء مصر المقاصة ضد الأهلي .. الخسارة ممنوعة في قاموس المارد الأحمر

المواطن - محمد سمعة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري لخوض مباراة مصر المقاصة ضد الأهلي في إطار لقاءات الجولة العاشرة والمؤجلة بين الفريقين في بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2018-2019.

ويسعى المارد الأحمر بقيادة مدربه الأوروغواياني مارتن لاسارتي إلى تحقيق الفوز في لقاء مصر المقاصة ضد الأهلي من أجل الصعود إلى المركز الثالث والاستمرار في المنافسة على بطولة الدوري المصري، مع الزمالك صاحب المركز الأول ونادي بيراميدز صاحب المركز الثاني.

وستُقام مباراة مصر المقاصة ضد الأهلي غدًا في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، حيث يُخطط الأهلي للفوز ومصالحة جماهيره بعد الأداء السلبي والذي قدمه المارد الأحمر في لقاء شبيبة الساورة الجزائري في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقبل إقامة مباراة مصر المقاصة ضد الأهلي، كان المارد الأحمر فاز على نادي سموحة بهدف دون رد سجله اللاعب التونسي علي معلول من ركلة جزاء بالدقيقة التاسعة عشرة من عمر الشوط الأول.

ويملك المارد الأحمر حاليًا قبل إقامة مباراة مصر المقاصة ضد الأهلي، 27 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب أندية الدوري المصري الممتاز، بينما يحتل نادي مصر المقاصة المركز الثالث برصيد 30 نقطة.

وإذا تمكن المارد الأحمر من الفوز في مباراة مصر المقاصة ضد الأهلي، ورفع رصيده إلى 30 نقطة مع الفوز بفارق أهداف جيد فسيصعد المارد الأحمر للمركز الثالث ويُزيد من الضغوطات على ناديي الزمالك وبيراميدز.

ولن يتحمل الأهلي الخسارة في بطولة الدوري المصري، خاصة أن المارد الأحمر سيستغل لقاء مصر المقاصة ضد الأهلي للفوز وقطع مشوار كبير نحو الاقتراب من ناديي الزمالك وبيراميدز للظفر باللقب الحادي والأربعين في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستشهد مباراة مصر المقاصة ضد الأهلي، مشاركة اللاعب صالح جمعة والذي يعود لقائمة النادي الأهلي بعد فترة احتراف قصيرة في صفوف النادي الفيصلي السعودي.