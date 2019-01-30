لقطات من طقس المدينة المنورة اليوم وفرحة المصلين بالمسجد النبوي

المواطن - المدينة المنورة

هطلت اليوم الأربعاء أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة ارتوت على إثرها الأرض، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار.

ووثقت صور ومقاطع فيديو طقس المدينة المنورة اليوم، حيث غمرت الفرحة المصلين بالمسجد النبوي، أثناء هطول أمطار الخير والبركة.

وبسبب طقس المدينة المنورة أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة عن تعليق الدراسة اليوم الأربعاء للمدارس ومكاتب التعليم، في قرار أصدرته قبل بدء دوام اليوم بنصف ساعة فقط.

ويأتي إعلان تعليق الدراسة في المدينة المنورة نظرًا للظروف الجوية وبحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية ولسلامة الطلاب والطالبات.