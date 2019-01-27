لماذا الفلسفة اليوم؟ .. ندوة جديدة في أدبي الأحساء

المواطن - الأحساء

يقيم نادي الأحساء الأدبي عند الساعة التاسعة من صباح الأربعاء المقبل، ندوة بعنوان “لماذا الفلسفة اليوم؟”.

وتقام هذه الندوة تحت رعاية أحمد بالغنيم مدير عام التعليم في ضوء الشراكة المتميزة بين النادي الأدبي والإدارة العامة للتعليم في محافظة الأحساء، حيث يتحدث فيها كل من الدكتورة مزنة بنت مبارك آل جريد، استشارية أسرية بوحدة الحماية الاجتماعية بالرياض، وسعد بن محسن التركي، مدير برنامج مهارات الحياة بشركة تطوير بالرياض، والدكتور نور الدين السافي، أستاذ الدراسات الفلسفية بكلية الآداب- جامعة الملك فيصل، فيما يديرها سعد آل درويش، مدير الإعلام التربوي، المتحدث الرسمي بالإدارة العامة للتعليم بالأحساء.

ووجه النادي الدعوة للمهتمين والمثقفين عبر قنواته الرسمية لحضور هذه الندوة.