لهذا السبب اختبارات بعض التخصصات في مركز قياس صعبة

المواطن - الرياض

أكد مدير الاختبارات المهنية بمركز قياس، عبدالله السعدوي، أن اختبارات بعض التخصصات المهمة يجب أن تكون صعبة؛ بسبب قلة المقاعد الدراسية المتاحة بالجامعات لكل تخصص.

وأضاف السعدوي، في حواره إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن بعض الأسئلة التي توضع في الاختبارات لا نقوم برصد درجات لها، ويتم طرحها فقط لمجرد “التجريب”، متابعًا أن المركز يقدم أكثر من 120 اختبارًا في المجالات المهنية والتعليمية والنفسية، يضع أسئلة كل مجال متخصصين في هذا المجال.

وتابع أن كل التصحيح آلي، وليس هناك تدخل بشري إلا في أضيق الحالات.