لهذا السبب.. بومبيو يقطع زيارته للشرق الأوسط ويعود إلى واشنطن

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قطع زيارته للشرق الأوسط لحضور جنازة عائلية.

وأضافت الخارجية الأمريكية أن مايك بومبيو قرر تأجيل زيارته للكويت إلى وقت لاحق.

يذكر أن نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبيرت بالادينو أوضح أن وزير الخارجية مايكل بومبيو التقى مع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير والسفير السعودي لدى الولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز في الرياض.

وناقش الوزيران القضايا الإقليمية الحساسة، بما في ذلك إيران وسوريا واليمن ولبنان وليبيا وأفغانستان.

واتفق الوزير بومبيو والوزير الجبير على أهمية الاستمرار في دعم التقدّم السياسي من أجل تحقيق السلام في اليمن.

وناقش الوزيران الحاجة إلى مواصلة الجهود الإقليمية للوقوف ضد النشاط الخبيث للنظام الإيراني ولتعزيز السلام والازدهار والأمن.

وشدّد الوزير بومبيو على أهمية استمرار المملكة العربية السعودية في التحقيق في مقتل جمال خاشقجي من أجل التأكد من الحقائق وتقييم المعلومات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وتطلّع الوزيران إلى العمل معاً لمواصلة البناء على الشراكة الاستراتيجية الهامة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.