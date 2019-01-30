ماذا قدم جيسوس مع #الهلال ؟

المواطن - مروة نبيل

على الرغم من الأداء المميز الذي يُقدمه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تحت قيادة جورجي جيسوس، إلا أن مجلس الإدارة برئاسة الأمير محمد بن فيصل، قرر إنهاء التعاقد مع المدرب البرتغالي بالتراضي بين الطرفين.

وبررت إدارة نادي الهلال قراره، بعدم رغبة جيسوس في الاستمرار إلى الموسم المقبل، في الوقت الذي يسعى فيه الأزرق للمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا؛ ما دفع الإدارة للتعاقد مع المدرب الكرواتي زوران ماميتش لمدة موسم ونصف.

وتعاقد نادي الهلال مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس بداية منافسات الموسم الرياضي الحالي، وقاد الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم في 26 مباراة بجميع البطولات التي شارك فيها الأزرق.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تحت قيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس في تحقيق الفوز بـ20 مباراة، وتعادل في 4 لقاءات، وخسر مواجهتين، وتمكن من تسجيل 66 هدفًا، واهتز شباك الزعيم بـ23 هدفًا.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع جورجي جيسوس بطولة كأس السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة، وتأهل إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان، وصعد إلى ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

وقاد جورجي جيسوس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للانفراد بصدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 40 نقطة، كما أنه الأقوى هجوميًّا حتى الآن برصيد 40 هدفًا.