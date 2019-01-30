ماذا لو ألغيت رحلة الطيران؟.. حقك محفوظ بنسبة 100%

المواطن - واس

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني لعموم المسافرين أنه في حالة أَلغى الناقل الجوي رحلة العميل فإن حقه محفوظ ومكفول تماشياً مع لائحة حماية العملاء التي أطلقتها الهيئة مؤخراً .

وأوضحت الهيئة أنه يحق للعميل في حالة ألغيت الرحلة الاختيار بين السفر على رحلة أخرى لذات الناقل أو غيره، أو استعادة قيمة الجزء غير المستخدم من التذكرة مع تعويض (100%)، فيما يحق للعميل عند وجود مقاعد على درجة إركاب أدنى قبول ذلك مع تعويض بنسبة (50%) من الجزء غير المستخدم من التذكرة، أو استعادة قيمة الجزء غير المستخدم من التذكرة، إضافة إلى تعويض مناسب حسب اللائحة في الحالات التالية: إلغاء رحلة داخلية (قبل 7 أيام )، وإلغاء رحلة دولية (قبل 14 يوم ) .

ويأتي هذا الإجراء ضمن توجه الهيئة نحو التعريف باللائحة التنفيذية لحماية العملاء، التي تهدف بشكل محدد إلى حفظ حقوق العملاء وحمايتهم تحت شعار “حقك محفوظ”، والذي ينعكس على جودة الخدمات وتسهيل جميع الصعوبات التي قد تواجه المسافرين، فضلاً عن تعزيز مبدأ الشفافية، والاهتمام بحقوق بذوي الاحتياجات الخاصة أثناء سفرهم .

وخصصت الهيئة، حساباً لحماية العملاء في تويتر @GACACare بالإضافة إلى الحساب الرئيسي للهيئة @ksagaca ورقم الهاتف 8001168888 لخدمة جميع المسافرين ومستخدمي مطارات المملكة، ويمكن الإطلاع على اللائحة بشكل مفصل عبر الدخول لموقع الهيئة على شبكة الانترنت هنا