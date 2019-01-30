مارتن يول .. الثعلب الهولندي مُرشح لقيادة #الأهلي خلفًا لغويدي

المواطن - محمد سمعه

رُشح المدرب الهولندي المخضرم مارتن يول المدير الفني الأسبق لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي لتدريب النادي الأهلي خلفًا للمدرب الأرجنتيني بابلو غويدي.

وتسعى إدارة عبدالله بترجي لتعيين مدرب صاحب خبرات أفضل من المدرب غويدي والذي لم ينجح في تحقيق طموحات الجماهير الأهلاوية، لتشير التقارير الإعلامية إلى اقتراب الراقي من التعاقد مع المدرب مارتن يول.

وكان برنامج الوقت الأصلي المذاع على القناة السعودية أكد أن مارتن يول دخل في دائرة الترشيحات لتدريب الأهلي خلال الفترة المقبلة مع توقعات بقرب إقالة المدرب الأرجنتيني غويدي.

ويملك مارتن يول سيرة ذاتية مميزة حيث سبق له تدريب العديد من الأندية الأوروبية العريقة حيث درب من قبل نادي أياكس أمستردام الهولندي من عام 2009 حتى عام 2010.

وتُعد الفترة الأنجح للمدرب مارتن يول في مسيرته التدريبية هى تدريب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي حيث درب النادي اللندني في الفترة من عام 2004 حتى عام 2007.

ويذكر أن مارتن يول درب كذلك نادي هامبورغ الألماني في الفترة من عام 2008 حتى عام 2009.

ويملك مارتن يول تجربة تدريبية وحيدة في المنطقة العربية مع النادي الأهلي المصري، حيث قاد الأهلي المصري في يناير 2016 ومكث 6 أشهر فقط ليرحل بعد ذلك عقب خسارة لقب كأس مصر لصالح نادي الزمالك.

ويذكر أن المدرب مارتن يول كان نجح في تحقيق لقب الدوري المصري موسم 2015-2016 مع فريق الأهلي وهى البطولة والتي نجح في تحقيقها قبل أن يُعلن الرحيل بعد استياء من قبل الجماهير الأهلاوية للخسارة من نادي الزمالك.

وإذا نجح مارتن يول في القدوم وقيادة النادي الأهلي، فمن المتوقع قيامه بتغيير شكل الفريق بصورة أفضل مع تحسين النتائج من أجل المنافسة على بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سبق للمدرب مارتن يول تدريب المصري أحمد حسام ميدو في نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ويعمل ميدو حاليًا مدربًا لنادي الوحدة.