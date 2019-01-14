ما قبل موقعة السوبر.. البيانكونيري يصل إلى جدة والروسونيري يظهر بالحلة السعودية

المواطن - جدة

وصلت بعثة الفريق الكروي الأول بنادي يوفنتوس الإيطالي إلى مطار الملك عبدالعزيز بمدينة جدة، لبدء الاستعدادات والتجهيز لمواجهة فريق آي سي ميلان، على النسخة الـ31 من بطولة كأس السوبر الإيطالي المقامة ولأول مرة على الأراضي السعودية، والتي ستلعب يوم الأربعاء القادم 16 يناير على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” في مدينة جدة.

وعلى الصعيد الآخر، ظهر نجوم فريق آي سي ميلان بالحلة السعودية، حيث التقطوا العديد من الصور التذكارية مع الجماهير بالشماغ السعودي، الجدير بالذكر أن “الروسونيري”- كما يحب أن يطلق عليه مشجعوه- كان أول الواصلين للأراضي السعودية، حيث وصلت بعثة الفريق الأحمر يوم أمسٍ الأحد 13 يناير وأجرت أول التدريبات التحضيرية لموقعة الأربعاء.

وستحظى الجماهير الحاضرة لهذا اللقاء بشرف متابعة السوبر الإيطالي العريق على أرض الواقع، كما سيكونون على موعدٍ مع فعاليةٍ ضخمة تتزامن مع بطولة السوبر الإيطالي، وهي فعالية القرية الإيطالية، حيث سيتمكن الحاضرون من الدخول للقرية والاستمتاع بالألعاب والحصول على أجواء المغامرة فقط بتذكرة المباراة، حيث سيتم افتتاح القرية عند الساعة الرابعة عصرًا من يوم المباراة.