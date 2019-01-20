مبادرة السفير لتعليم طلاب المدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

المواطن - هند العصيمي

انطلقت مبادرة برنامج “السفير” الذي يهدف إلى تهيئة طلاب المدارس لتعلم ودراسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات أو ما يعرف بـSTEM، حيث تقوم هذه المبادرة على إقامة وتنظيم العديد من الدورات وورش العمل المجانية التي من شأنها تنمية مهارات الطلاب للإقبال على دراسة تلك العلوم وزيادة شغفهم بها، وهو ما يساهم في صناعة مجتمع المعرفة الذي سينهض برؤية المستقبل 2030.

وتستهدف هذه الدورات الطلاب في الفئة العمرية ما بين 13- 17 عامًا لأهمية هذه المرحلة التي يتشكل فيها وعي الطلاب تجاه مستقبلهم.

وأطلقت المبادرة شركة بي إيه إي سيستمز السعودية للتطوير والتدريب، والتي تعد إحدى شركات برنامج التوازن الاقتصادي السعودي بالتعاون مع شركائها في المملكة.

تجدر الإشارة إلى أن انطلاق المبادرة من مدارس الملك فيصل العالمية في إطار التعاون بين الشركة ومؤسسة الملك فيصل الخيرية، حيث شملت في أول أيامها 250 طالبًا وطالبة، كما ستنطلق بعد ذلك لعدد من المدارس في مختلف مناطق المملكة.

وبهذه المناسبة قال الأمير منصور بن سعد آل سعود الأمين العام المساعد لمؤسسة الملك فيصل الخيرية: سعداء جدًّا بانطلاق هذه المبادرة لتحفيز أبنائنا الطلاب على دراسة العلوم التطبيقية التي سيكون لها مستقبل كبير لهذا الجيل، ونحن اليوم نحضِّر هذه الأجيال لمواكبة رؤية الوطن واحتياجات سوق العمل لتوطين ونقل التقنيات والمعارف وبناء جيل المعرفة.

من جهته، صرح المهندس عبداللطيف آل الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة بي إيه إي سيستمز السعودية، بأن هذه بداية رحلة أخرى للشركة وشركائها في إطار مبادراتهم للمسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع مؤسسة الملك فيصل الخيرية، ثم الانطلاق لاحقًا لعدد من مدارس المملكة من أجل بناء قدرات جيل المستقبل في هذه العلوم التي أصبحت أساسية جدًّا.

كما دعا آل الشيخ الشركات للقيام بدورها في المسؤولية تجاه الوطن وتحفيز أبناء المملكة لبناء مستقبل طموح.