متحف المصمك يستقطب 200 ألف زائر في 2018

المواطن - الرياض

استقبل متحف المصمك بمدينة الرياض ما يزيد على 200 ألف زائر خلال عام 2018، من أصحاب السمو الملكي الأمراء، وضيوف الدولة وأعضاء السلك الدبلوماسي، وعدد من الجهات الحكومية والأهلية،ومدارس التعليم العام، والجامعات، والمراكز الصيفية ، والمواطنين والمقيمين من أفراد وعائلات من مختلف شرائح المجتمع.

وصرح ناصر العريفي مدير متحف المصمك، أن عدد الطلاب والطالبات في مراحل التعليم العام من المدارس الحكومية والأهلية الذين زاروا متحف المصمك العام الماضي بلغ (7411) طالبا وطالبة ، كما بلغ عدد طلاب برنامج عيش السعودية 2105 طلاب وطالبات من مختلف مناطق المملكة، فيما وصل عدد الزوار الرسميين إلى (2749) زائرا، وعدد الزوار من المواطنين والمقيمين (153992) زائرا.

وأوضح أن المتحف قدم لزواره خلال العام المنقضي العديد من البرامج والفعاليات والأنشطة المنوعة والتي تناسب كافة الفئات، بجانب المشاركة في الاحتفال باليوم الوطني الـ (88) للمملكة العربية السعودية، واليوم العالمي للمتاحف، والاحتفالات بعيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك، مبيناً أنه تم تقديم عروض مرئية عن توحيد المملكة واقتحام المصمك واسترداد مدينة الرياض وصور للمباني التاريخية والتراثية في المناطق المختلفة بالمملكة، بجانب العديد من المطبوعات الخاصة بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وأفاد العريفي بأن زوار المصمك اطلعوا على أقسامه وما يحتويه من معلومات وصور تاريخية لمدينة الرياض ولوحات وخزائن عرض لقطع التراث الشعبي، وشاهدوا فيلم استرداد الرياض، مشيراً إلى أن مسؤولي المتحف كانوا في استقبال الزوار وقاموا بالشرح لهم عن أهمية المتحف ومكانته البارزة في تاريخ المملكة بصفة عامة وتاريخ مدينة الرياض بصفة خاصة وما قام به الملك عبدالعزيز يرحمه الله من كفاح في توحيد المملكة العربية السعودية.

وقدم مدير متحف المصمك الدعوة للجميع من مواطنين ومقيمين لزيارة هذا المعلم الهام في تاريخ المملكة العربية السعودية، واسترجاع ما قام به الملك المؤسس عبدالعزيز يرحمه الله من كفاح في توحيد هذا الكيان العظيم.

يشار إلى أن متحف المصمك يعد مقصداً سياحياً لضيوف الدولة والسياح وزوار العاصمة وسكانها إضافة إلى زيارات طلبة المدارس التعليم العام بجميع مراحله للبنين والبنات وطلاب وطالبات الجامعات، ويستقبل المتحف الزوار طوال العام من الساعة 8 صباحاً إلى 9 مساءً، بما في ذلك إجازة نهاية الأسبوع الجمعة من الرابعة عصراً وحتى الثامنة مساءً ويوم السبت من التاسعة صباحاً وحتى الثامنة مساءً وإجازات الأعياد والعطل الرسمية.

ويحتوي المصمك عدداً من القاعات؛ الأولى تتحدث عن الرياض زمن استردادها، والثانية حول اقتحام المصمك واسترداد الرياض، وخصصت القاعة الثالثة للرواد الذين شاركوا الملك عبدالعزيز في عملية استرداد الرياض، ثم قاعة الرياض التاريخية، وقاعة تتحدث عن مبنى المصمك ومكوناته وطريقة بنائه والمواد المستخدمة فيه، وقاعة تعرض الاستخدامات التي عرفها مبنى المصمك في عهد الملك عبدالعزيز، ثم قاعة تحوي صوراً للملك عبدالعزيز في مختلف مراحل عمره ونصوصاً من أقواله المأثورة وجناح للعروض المؤقتة.