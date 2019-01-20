محافظ الهيئة العامة للاستثمار: التعاون السعودي الإماراتي قائم في مختلف الميادين والمجالات

المواطن - الرياض
أكد معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر أن التعاون السعودي والإماراتي قائم في مختلف المجالات ومنها المجال الاستثماري؛ وعبّر عن سعادته في المشاركة بملتقى أبوظبي للتمويل المستدام.
كما أشار العمر عبر حسابه الرسمي في تويتر إلى توقيع الهيئة العامة للاستثمار اتفاقيةَ برنامجٍ تعاونيٍّ مع معالي رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي الأستاذ أحمد الصايغ.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل على استقطاب أفضل الشركات والاستثمارات في مختلف الجهات؛ حيث عملت مؤخرًا على افتتاح معرض مبيعات هواوي في المملكة العربية السعودية.