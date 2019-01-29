محافظ بدر ينقل مواساة فيصل بن سلمان ونائبه لأسرة مقيم توفي وهو ينقذ طفلًا في السيل

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - بدر

نقل محافظ بدر، خالد الضويان، تعازي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، لأسرة الفقيد المقيم محمد بن محمود محمد إدريس سوداني الجنسية، والذي توفي في وادي آلاب- شعب مرومة، خلال محاولته إنقاذ طفل احتجزته السيول مع والديه، وتم بفضل من الله إنقاذ الأسرة من قبل الأهالي.

وعبر أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه عن أصدق التعازي والمواساة، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته.

من جانبه، عبّر ذوو الفقيد محمد إدريس عن عظيم شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة، ونائبه على مشاعرهم وتعازيهم التي كان لها أكبر الأثر في نفوس أبناء الفقيد وذويه، داعيًا الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.