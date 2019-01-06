محكمة الاستئناف الإدارية تحكم لصالح 200 من متضرري العقاري

المواطن - الرياض

أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض، اليوم الأحد، أحكام قضائية ضد الصندوق العقاري تقضي بإلزامه بتنفيذ قرار ٨٢ (أي إقراض من قدّم قبل ٢٣ / ٧ / ١٤٣٢هـ من رأس مال الصندوق وليس من البنوك).

وتفاعل المواطنون مع وسم “الاستيناف حكمت ضد العقاري”، حيث علق سعد الزمامي بقوله: “ألف مبروك لعدد 200 شخص تم الحكم لهم هذا اليوم في محكمة استئناف الرياض بتأييد الحكم الابتدائي”.

وتفاعل حساب متضرر من الصندوق العقاري بقوله: “في الثانيه على التوالي.. القضاء ينصر المواطن ضد الصندوق العقاري، الف الف الف مليار مبروك، تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك”.

وقال آخر “نبارك لإخواننا متضرري العقارى بالأحكام التي صدرة لهم اليوم من محكمة الإستئناف بتأييد الأحكام الصادره لهم ضد الصندوق بتطبيق الأوامر الملكية السامية وقرارات مجلس الوزراء ونقول لهم مبروك وعقبال التنفيذ إن شاء الله”.