محمد عساف يعتذر لجمهوره في المملكة.. تعرف على السبب

المواطن - الرياض

تفاجأ جمهور الفنان الفلسطيني محمد عساف في المملكة بتوقف حفله في الرياض بعد مرور نصف ساعة فقط على بدايته.

وقرر القائمون على الحفل إيقافه بسبب تدافع الجمهور ومحبي الفنان الفلسطيني بشكل خرج عن السيطرة.

الحفل أٌقيم على هامش فعاليات المهرجان السعودي للجواد العربي “عبية”، حيث حرص الجمهور على التواجد منذ وقت مبكر ، في أول حفل غنائي للفنان محمد عساف في السعودية.

ومن جانبه قام الفنان الفلسطيني محمد عساف بتسجيل فيديو اعتذر من خلاله عن هذا التوقف كما قدم اعتذاره لجمهوره ووعدهم بحفل غنائي ضخم جدًا في أقرب فرصة.

وعلى صعيد آخر يستعد الفنان الفلسطيني محمد عساف لإحياء حفل غنائي في مدينة الشارقة الإماراتية يوم 8 فبراير المقبل.