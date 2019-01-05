مدير الأمن العام: افتتاح الـ8 مراكز غدًا سيوفر مستوى رفيعًا من الجودة وكفاءة الأداء

المواطن - الرياض

أكد مدير الأمن العام، الفريق أول خالد بن قرار الحربي، أن افتتاح وتشغيل 3 قيادات و8 مراكز لانطلاق دوريات القوات الخاصة لأمن الطرق بطريق المزاحمية بيشة غدًا يأتي انطلاقًا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وبتوجيه ومتابعة وزير الداخلية وحرصًا منه على توفير الخدمات الأمنية بمستوى رفيع من الجودة وكفاءة الأداء.

وأضاف مدير الأمن العام أن ‏جهاز أمن الطرق يعمل على مدار الساعة، وفي مساحات شاسعة وتضاريس متنوعة، ولذلك حرص على أن تكون أجهزة أمن الطرق على مستوى كبير من الإعداد والتجهيز والقدرة على المتابعة وتوفير الأمن والسلامة والاطمئنان لمرتادي الطرق في المملكة.

ويرعى مدير الأمن العام، غدًا الأحد، حفل افتتاح وتشغيل 3 قيادات و8 مراكز لانطلاق دوريات القوات الخاصة لأمن الطرق بطريق المزاحمية بيشة.

وأوضح أمن الطرق أنه سيتم بدءًا من يوم غد الأحد تسيير دوريات أمنية مخصصة لطريق المزاحمية- الرين- بيشة، المعروف بالطريق رقم (30).

وأضاف أمن الطرق أن ذلك يأتي لتعزيز مستوى الشعور العام بالأمان، لمستخدمي الطريق والمستفيدين منه من سكان المراكز والقرى القريبة منه.