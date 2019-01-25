مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 8850 سلة غذائية في محافظات اليمن

المواطن - واس

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع 8,000 سلة غذائية تزن 592 طنًا، في مديرية الشحر بمحافظة حضرموت، يستفيد منها 11,118 فرد، بحضور مدير عام مديرية الشحر المهندس أمين سعيد بارزيق، ومدير عام الديس الشرقية ماهر عبدالرحيم باوزير وعدد من المسؤولين، وجموع من المستفيدين، ضمن مشروع توزيع 102,170 سلة غذائية تستهدف 9 محافظات يمنية.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 321 مشروعًا.

من جهة أخرى قام المركز أمس، بتوزيع 850 سلة غذائية تزن 62 طنًا و900 كيلو غرام في مناطق المظافرة والمتن والملتقى والمحير التابعة لمديرية الخب والشعف بمحافظة الجوف، يستفيد منها 5100 فرد، ضمن مشروع توزيع 102،170 سلة غذائية تستهدف 9 محافظات يمنية.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 321 مشروعًا.