مسام ينزع 8,683 لغمًا حوثيًا خلال أسبوع
زرعتها المليشيا المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت

مسام ينزع 8,683 لغمًا حوثيًا خلال أسبوع

2019/01/07
الساعة 6:26 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1810
0
طباعة
المواطن - واس

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لنزع الألغام المزروعة في اليمن خلال الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر 2018م، من انتزاع 167 لغمًا مضادًا للأفراد و4,840 لغمًا مضادًا للآليات و 322 عبوة ناسفة و 3.543 ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ما جرى نزعه 8,683 لغمًا خلال شهر ديسمبر.
يذكر أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع 31,635 لغمًا زرعتها مليشيا الحوثي المارقة، في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عددًا كبيرًا من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم