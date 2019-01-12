مستشفى يمنع أسرة مسلمة من زيارة أحد أقاربها: يبدون مخيفين!

المواطن - متابعة

في تصرف عنصري مرفوض، منع مستشفى في مدينة فيرفاكس الأميركية بولاية فيرجينيا، أسرة مسلمة أرادت الدخول لزيارة أحد أقاربها وطفلها حديث الولادة، متعللين بأن مظهر الأسرة يبدو “مخيفًا”.

وقال أفراد الأسرة، وفيهم امرأتان ترتديان النقاب: إنهم تعرضوا للضرب بعد إبلاغهم بأنهم سيطردون من المستشفى وهي “أنوفا فاير أوكس” إذا لم يغادروا، وذلك قبل الاتصال بالشرطة، وتم بالفعل منعهم من الدخول ورؤية المولود.

وقيل لإحدى أفراد الأسرة: “لا يُسمح لكِ أن تكوني هنا، لأنك تبدين مرعبة”، وتم استدعاء والد الطفل الذي كان موجودًا مع زوجته والمولود، وحاولوا توضيح الأمر للأمن ومشرف المناوبة، إلا أن الرد كان مخيبًا، حيث تعامل معهم الجميع بعدم احترام، وبألفاظ قاسية، ثم اتصلوا بالشرطة. وبحضور الشرطة، تحدثت الأسرة مع الضباط قبل مغادرة المستشفى دون رؤية المولود، وقاموا بتقديم شكوى فورية ضد المستشفى، وعبّروا عن حزنهم؛ لأنهم لم تحدث لهم مثل هذه الإساءة من قبل، خاصة الأجداد.