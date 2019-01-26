مستفيدو الضمان .. رحلة عذاب شهرية بحثًا عن المساعدات المقطوعة

المواطن - الرياض

يعيش مستفيدو الضمان الاجتماعي حالة من الترقب كل شهر؛ انتظارًا لموعد إيداع المساعدات المقطوعة الذي لا يتم وفق أي آلية أو جدولة زمنية.

ولا يعلم مستفيدو الضمان بموعد إيداع المساعدات المقطوعة إلا بعد أن تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإيداعها والإعلان عن ذلك، وهو الأمر الذي يشكل صعوبة لدى الكثير من المستفيدين الذي يجدون أنفسهم مضطرين لمتابعة حسابات وزارة العمل ومتحدثها عبر مواقع التواصل انتظارًا لهذا الإعلان الشهري.

جدولة المواعيد:

ويتساءل الكثير من مستفيدي الضمان عن موعد إيداع المساعدات المقطوعة مطالبين بأن يكون هناك جدول لمواعيد الإيداع يتم فيه إيضاح تواريخ التقديم وأرقام المتقدمين حتى يتمكن المستفيدين من جدولة احتياجاتهم الشهرية وفق هذا الجدول.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة:

يمكن لمستفيدي الضمان الاستعلام عن المساعدة المقطوعة من خلال العديد من القنوات، إضافة إلى حسابات التواصل الاجتماعي منها الاستعلام عن صرف المساعدة مقطوعة الضمان عبر الرقم الهاتفي 19911، أو عبر الاستعلام عن المقطوعة برقم الطلب من خلال الولوج إلي (هنا)، ومعرفة حالات الطلبات للمستفيدين علمًا أن الرابط يعطي نتائج آخر مساعدة مقطوعة.

الحد الأدنى للحصول على المساعدات المقطوعة:

يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كانت قد أوضحت في وقت سابق أن من شروط التقديم على المساعدة المقطوعة بلوغ عمر المتقدم من الذكور 35 عامًا فأكثر.

وأكدت العمل ضرورة التقديم للحصول على المساعدة المقطوعة عبر مكاتب الضمان الاجتماعي، ويمكن التقديم للمساعدة كل عام لمن لا يملكون دخلًا ثابتًا، وكل عامين لمن لديهم دخل ثابت.

وتتراوح قيمة المساعدة المقطوعة بين 10 إلى 30 ألف ريال؛ حسب وضع وظروف الأسرة وعدد أفرادها.